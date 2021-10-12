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Шоу-бизнес
"Хотите и меня доконать?": 97-летний победитель шоу "Голос 60+" пожаловался на отсутствие жилья

"Хотите и меня доконать?": 97-летний победитель шоу "Голос 60+" пожаловался на отсутствие жилья

Победитель шоу "Голос 60+" Михаил Серебряков в свои 97 лет все еще надеется на справедливость.
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Благодаря популярному вокальному телепроекту страна узнала еще одного удивительного человека – Михаила Ерофеевича. За свою долгую жизнь мужчина никогда не учился петь профессионально, однако все его выступления на конкурсе покорили миллионы сердец и до глубины души растрогали зрителей. Более двух миллионов человек проголосовали за победу Серебрякова, посчитав его достойным звания лучшего голоса страны.

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После победы Михаил Ерофеевич рассказал "Собеседнику" свою непростую жизненную историю. Оказалось, что в столь почтенном возрасте мужчина так и не имеет собственного жилья. Не помог ему в этом вопросе и тот факт, что он является участником Великой Отечественной войны.

Серебряков прописан в однокомнатной квартире у единственного внука. С тех пор, как президент заявил о том, что участникам ВОВ положено отдельное жилье, Михаил Ерофеевич все надеется и ждет своего счастья. Мужчина уже писал в мэрию Москвы, но ему так и не ответили: в квартире не отказывают, но и не дают.

Пока Михаил Ерофеевич ждет положенное ему жилье, он уже потерял супругу, которая была инвалидом и ветераном трудового фронта, ушел из жизни и сын-инвалид. У мужчины остались лишь внук и правнучка, но он не теряет надежды на лучшее.

"И вот я честно им говорю: вы хотите и меня доконать?" – заявил Серебряков.


Победитель шоу "Голос 60+" верит, что теперь-то у него точно все получится: не зря же за него голосовало столько людей. С такой мощной поддержкой все должно быть в порядке, не только в конкурсе, но и в жизни.

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Кадр youtube.com
Автор: 12 октября 2021, 10:16 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник

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