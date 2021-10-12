"Хотите и меня доконать?": 97-летний победитель шоу "Голос 60+" пожаловался на отсутствие жилья

Благодаря популярному вокальному телепроекту страна узнала еще одного удивительного человека – Михаила Ерофеевича. За свою долгую жизнь мужчина никогда не учился петь профессионально, однако все его выступления на конкурсе покорили миллионы сердец и до глубины души растрогали зрителей. Более двух миллионов человек проголосовали за победу Серебрякова, посчитав его достойным звания лучшего голоса страны.
После победы Михаил Ерофеевич рассказал "Собеседнику" свою непростую жизненную историю. Оказалось, что в столь почтенном возрасте мужчина так и не имеет собственного жилья. Не помог ему в этом вопросе и тот факт, что он является участником Великой Отечественной войны.
Серебряков прописан в однокомнатной квартире у единственного внука. С тех пор, как президент заявил о том, что участникам ВОВ положено отдельное жилье, Михаил Ерофеевич все надеется и ждет своего счастья. Мужчина уже писал в мэрию Москвы, но ему так и не ответили: в квартире не отказывают, но и не дают.
Пока Михаил Ерофеевич ждет положенное ему жилье, он уже потерял супругу, которая была инвалидом и ветераном трудового фронта, ушел из жизни и сын-инвалид. У мужчины остались лишь внук и правнучка, но он не теряет надежды на лучшее.
"И вот я честно им говорю: вы хотите и меня доконать?" – заявил Серебряков.
Победитель шоу "Голос 60+" верит, что теперь-то у него точно все получится: не зря же за него голосовало столько людей. С такой мощной поддержкой все должно быть в порядке, не только в конкурсе, но и в жизни.
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