Знаменитый певец чудом остался жив после отравления ртутью

В последнее время новости из мира звезд, связанные с болезнями, в основном посвящены коронавирусу. Однако британский певец Робби Уильямс чуть не покинул этот мир не по вине ковида, а по собственной глупости.
Как заявил музыкант, некоторое время назад он начал чувствовать себя плохо – появились слабость и вялость. Он не придавал этому значения, однако его супруга настояла на полном обследовании. И это было правильное решение, потому что оказалось, что в организме Робби Уильямса зашкаливают показатели ртути и мышьяка!
По словам певца, во всем виновата рыбная диета, которой он придерживался на протяжении трех месяцев. Он дважды в день употреблял в пищу морских гадов, и это чуть не свело его в могилу. "Я узнал, что травлю себя, только благодаря жене. Она заставила сдать все анализы", – признался Робби Уильямс.
Напомним, год назад в семье музыканта появился четвертый ребенок. Мальчика по имени Бо Бенедикт родила супругам суррогатная мать. Стоит отметить, что пара поддерживает дружеские отношения с женщиной, которая выносила для них двоих детей.
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