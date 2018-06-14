Участники "Фабрики Звезд" постарели до неузнаваемости Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир Последний звонок для дочерей Навки и Стриженовой Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу

Самое читаемое

"Стыдно мне": беременная Кудрявцева сделала заявление
"Не можем быть вместе": Егор Крид поставил точку в отношениях с Дарьей Клюкиной
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
партнеры
Четверг 14 июня
Лента новостей
18:17
Первый гол ЧМ-2018 забил россиянин Юрий Газинский
18:09
Максакова с болью вспомнила о Говорухине
18:06
Красавица Аида Гарифуллина затмила Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018
18:00
Россиянам пообещали повышение пенсионного возраста до 80 лет
17:59
Дождались! – Путин объявил об открытии чемпионата мира в России
17:45
63-летний Владимир Кузьмин разводится с молодой женой
17:24
"Единая Россия" займется пенсионной реформой
17:20
Беременность любовницы шокировала 70-летнего актера
17:19
Пенсионерка из Москвы стала звездой бразильского ТВ (видео)
17:06
Машков удивил некрасивым поступком после смерти брата
17:03
Самые колоритные болельщики чемпионата мира по футболу
16:54
Курсу доллара предрекли резкий скачок
16:53
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
16:49
Назван состав сборной России на матч с Саудовской Аравией
16:31
Кудрин ликует: наконец-то повысили пенсионный возраст
16:14
Из-за ЧМ-2018 Россию втянули в гей-скандал
16:06
В Волгограде выжил сбитый электричкой пешеход
15:53
Под Москвой насмерть сбили велосипедиста
15:49
У Владимира Машкова умер брат
15:35
Сирота из зависти зверски убил одноклассницу
15:30
Жестокое избиение беспомощного мужчины в Москве попало на видео
15:27
Сияющая Волочкова рассекретила новую любовь
15:06
Джигурда отказался от гражданства
15:04
Попавшую в больницу после секс-скандала Кафельникову обокрала подруга
14:38
Фестиваль цветов пройдет в Москве
14:37
Побрившегося Овечкина подняли на смех
14:37
Барановская утешила оставшегося без Лопыревой Баскова
14:20
В Татарстане с козырька балкона сняли плакавшего 53-летнего мужчину
14:18
Как будет повышаться пенсионный возраст в России
14:09
"Болезнь его достала": друг откровенно о раке Говорухина
14:05
Пугачева поставила жесткое условие уехавшей Орбакайте
13:58
Кремль о секс-инструкции к ЧМ-2018: Россиянки сами разберутся
13:43
Сборную России обязали выиграть на старте ЧМ-2018
13:43
Правительство заявило о повышении налогов
13:35
Под Псковом нашли тела пенсионера и его сына
13:19
Лишившийся волос Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
13:18
Audi RS7: быстрее ветра
12:50
Всесильный друг Киркорова с позором проиграл суд малолетней дочери
12:50
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста
12:46
Смерть Говорухина стала шоком
12:35
Метро Москвы изменит режим работы из-за ЧМ
12:30
Ахеджакова о покойном Говорухине: Он очень изменился
12:22
Россиянин нанял киллера для убийства матери
11:57
Причина смерти Станислава Говорухина
11:52
Уволенная за фото в купальнике учительница возвращается в школу
11:48
Футболисты сборной Англии оскорбили Россию
11:42
Скончался тяжелобольной Станислав Говорухин: Редкие фото режиссера
11:37
Агурбаш рассказала о смене фамилии
11:33
Счастливые Буланова и Радимов вышли в свет
11:16
Украина устроила провокацию на границе с Россией
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пронырливую Цымбалюк-Романовскую выдвигают на пост мэра
СМИ: Умер Станислав Говорухин
Распутную жену Стоянова сношали прямо на улице
Лежащий в грязных памперсах Осин кричит от бессилия
Володин: Станислав Говорухин умер
Петросян врезал зарвавшемуся Слепакову
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июнь 14, 2018
просмотры: 123

Красавица Аида Гарифуллина затмила Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018

567

В Москве состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018. Красочное шоу прошло в "Лужниках".

Наиболее заметными артистами на мероприятии стали певцы Аида Гарифуллина и Робби Уильямс. Многие зрители заявили, что российская исполнительница выглядела значительно лучше, чем ее британский коллега.

В конце церемонии с речью выступил президент России Владимир Путин. Политик поприветствовал гостей и пожелал участникам чемпионата удачи. "Это любовь, что называется, с первого взгляда. Мы ответственно готовились провести это мероприятие", – заявил глава государства.

После церемонии открытия стартовал первый матч ЧМ-2018. Сборная России начала игру с Саудовской Аравией. Последние подробности ключевых матчей – в специальном разделе Dni.Ru.

поделиться

комментарии

Самые колоритные болельщики чемпионата мира по футболу

В Москве открывается главный спортивный праздник планеты

567
567
567

Красавица Ходченкова затмила Собчак в "бабьем" платье

Актриса появилась на публике в стильном наряде

567

Юная красотка утерла нос всему миру

18-летняя бельгийка стала новой "Мисс мундиаль"

567

После победы в "Холостяке" Дарья Клюкина попала в сомнительную компанию

Остряки отметили, что популярные рэп-исполнители выбирают себе крайне похожих девушек

567

Сексапильные жены футболистов сборной России

Dni.Ru в преддверии ЧМ-2018 составили рейтинг

567

Собчак в вате: Самые странные наряды Премии МУЗ-ТВ

Знаменитости появились на красной дорожке в неоднозначных образах

567
567
567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Парализованные принц Гарри и Меган Маркл ужаснули народ

Ни единый мускул не дрогнул на лицах пары
Шоу-бизнес

Всесильный друг Киркорова с позором проиграл суд малолетней дочери

Адвокат потерпел фиаско

Политика

Душащий Крым Эрдоган сделал Путину странное предложение
ЧМ-2018: гвоздь в крышку гроба "Большой семерки"
Оголодавшая Савченко молит Путина о пощаде
Захарова ткнула посла Британии носом в русофобов

Шоу-бизнес

Максакова с болью вспомнила о Говорухине
63-летний Владимир Кузьмин разводится с молодой женой
Беременность любовницы шокировала 70-летнего актера
Машков удивил некрасивым поступком после смерти брата

Проишествия

В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила
Театр Джигарханяна сотряс новый скандал
Воткнувший нож в сердце школьницы маньяк сослался на амнезию

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Шоу-бизнес

Пугачева поставила жесткое условие уехавшей Орбакайте

Певица рассказала о просьбе матери
Шоу-бизнес

Беременность любовницы шокировала 70-летнего актера

Артист откровенно рассказал о личном
Шоу-бизнес

Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым

Певица обнародовала пикантное фото
Шоу-бизнес

Машков удивил некрасивым поступком после смерти брата

Артист отказался проводить родственника в последний путь

Гороскоп

Беглец Ургант присматривается к Америке после поездки в Израиль
Исход чемпионата мира по футболу предрешен
Астрологический прогноз с 11 по 17 июня
Совет на выходные

Фоторепортажи

Самые колоритные болельщики чемпионата мира по футболу
Барановская утешила оставшегося без Лопыревой Баскова
Скончался тяжелобольной Станислав Говорухин: Редкие фото режиссера
Красавица Ходченкова затмила Собчак в "бабьем" платье

Спорт

Побрившегося Овечкина подняли на смех
Кремль о секс-инструкции к ЧМ-2018: Россиянки сами разберутся
Сборную России обязали выиграть на старте ЧМ-2018
Футболисты сборной Англии оскорбили Россию

Регионы

Да будет свет: Крым приходит в себя после жуткого блэкаута
На Крымском мосту произошла трагедия
Аномалия на Сахалине массово убивает рыбу
Погибли 11 человек: пьяный капитан загнал катамаран под баржу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru