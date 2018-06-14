Красавица Аида Гарифуллина затмила Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018

В Москве состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018. Красочное шоу прошло в "Лужниках".
Наиболее заметными артистами на мероприятии стали певцы Аида Гарифуллина и Робби Уильямс. Многие зрители заявили, что российская исполнительница выглядела значительно лучше, чем ее британский коллега.
В конце церемонии с речью выступил президент России Владимир Путин. Политик поприветствовал гостей и пожелал участникам чемпионата удачи. "Это любовь, что называется, с первого взгляда. Мы ответственно готовились провести это мероприятие", – заявил глава государства.
После церемонии открытия стартовал первый матч ЧМ-2018. Сборная России начала игру с Саудовской Аравией. Последние подробности ключевых матчей – в специальном разделе Dni.Ru.
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