"Странно ждать от государства помощи": Экс-партнерша Шнурова советует голодать

Юлия Коган прокомментировала жалобы знаменитостей на нехватку денег. По словам экс-напарницы Сергея Шнурова, звездам нужно потуже затянуть пояса.

Яркая эффектная певица Юлия Коган в прошлом была в составе группы "Ленинград" и работала с Сергеем Шнуровым в одной команде. Сейчас знаменитость занимается сольной карьерой и по-прежнему эмоционально выражает свое мнение на публике. Недавно Юлия стала героиней "Рождественских встреч" медиагруппы "Патриот", на которых заговорила о финансовых трудностях персон шоу-бизнеса.

"Это очень странно ждать от государства какой-то помощи нашим звездам. Меня просто возмутило, когда они начали выть, что они бедные, несчастные, нищие.", – объявила экс-напарница Сергея Шнурова с явным негодованием. Она добавила, что порой российский артист получает за одно выступление такую сумму денег, которую простой человек не может заработать в течение всей жизни.



По словам Юлии Коган, артистам стоит поубавить потребности, перестать жаловаться и тратить деньги на все четыре стороны. Она считает, что артисту, как и художнику, нужно быть голодным для того, чтобы развиваться и представлять публике новые оригинальные шедевры. Экс-напарница Сергея Шнурова уверена – в условиях пандемии и отсутствия концертов у знаменитостей есть отличная возможность недоедать с целью покорения новых творческих вершин.