Дочь решила покинуть онкобольную Анастасию Заворотнюк

Наследница Анастасии Заворотнюк пообщалась с поклонниками. 24-летняя Анна призналась, что хочет покинуть Россию.

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" ответила на вопросы подписчиков в "Инстаграм". Девушка рассказала, что сталкивалась с депрессией, которая развилась у нее после крупного стресса.

Модель не уточнила, о какой проблеме идет речь. Но фолловеры знают, что Анна очень переживает за больную раком мать – Анастасию Заворотнюк.

Наследница актрисы подчеркнула, что считает себя оптимисткой, но все же может справиться не со всеми сложностями. Позже девушка написала, что здоровье близких является одной из важнейших составляющих счастья для нее.

Также Анна объявила, что собирается уехать. Совсем скоро она отправится в путешествие, оставив звездную мать в России. "Но пока не хочу говорить куда, чтобы не сглазить", – уточнила модель. К слову, затем она намекнула, что давно мечтала посетить Японию.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о самочувствии мамы. Девушка призналась, что ее родительнице очень тяжело, однако все ее близкие верят в лучшее.