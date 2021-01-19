"Начинаю бежать за ним": Заворотнюк опозорилась перед звездой Голливуда

Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк вспомнила пару забавных историй из своей жизни в США. Модель рассказала поклонникам, что однажды попала в неловкую ситуацию.



Анна Заворотнюк не раз встречалась со звездами в Соединенных Штатах. Как-то раз девушка сидела в кафе вместе со своим возлюбленным и увидела, что рядом проходят трое мужчин, один из которых – Леонардо Ди Каприо.

Модель сорвалась с места и решила познакомиться с артистом. За то, что произошло дальше, наследнице Анастасии Заворотнюк стыдно до сих пор. "Я с диким визгом вскакиваю с этой скамейки и начинаю орать: "Смотри, это же Ди Каприо", – рассказала девушка. Актер резко прибавил шаг.

"Я вскакиваю и начинаю бежать за ним, чтобы сфоткаться. Но в итоге он очень быстро зашел в какое-то здание, и мы уже не смогли туда за ним зайти, потому что нас остановил консьерж", – поделилась Анна в своем инстаграм-аккаунте.

Интересно, что сама дочь Анастасии Заворотнюк однажды приняли в США за звезду. Американцы просили о совместных фото. Модель со своим молодым человеком решила съездить в небольшой город в Штатах на машине с открытым верхом. В итоге местные жители приняли Анну за голливудскую знаменитость и окружили своим вниманием.

Напомним, сейчас дочь Анастасии Заворотнюк живет в России, однако несколько лет родственница актрисы провела в США. Сначала Анна Заворотнюк находилась там с родителями, а затем уехала за океан, чтобы получить образование.