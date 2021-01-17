Заворотнюк пожаловалась на проблемы с кожей

Заворотнюк-младшая обратилась к многочисленной аудитории за советом. Звездная наследница поинтересовалась, как справиться с сезонными высыпаниями. Если верить словам Анны, она уже долгое время не может избавиться от неровностей на коже.

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