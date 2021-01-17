Заворотнюк пожаловалась на проблемы с кожей

Зима, действительно, сулит представительницам прекрасного пола многочисленные раздражения. Вот и родную дочь артистки Анастасии Заворотнюк эта напасть не обошла стороной. 25-летняя девушка рассказала о небольших проблемах с кожей.
Несмотря на то, что на лице Анны появляются красные пятна, звезда ничуть не комплексует по этому поводу. Наследница "Моей прекрасной няни" отметила, что не пытается скрыть высыпания, а лишь продолжает ухаживать за лицом.
"Я думаю, что вы заметили, у меня на данный период небольшие проблемы с кожей, но я этого не стесняюсь и не зацикливаюсь на этом, и вам не советую. Все мы несовершенны", – написала Заворотнюк.
Многочисленная аудитория принялась раздавать советы Анне. Одни отметили, что всему виной низкая температура и холодный воздух. Другие же посоветовали девушке не налегать на сладкое и почистить организм.
Нашлись и те, кто начал злорадствовать и упрекать Заворотнюк в пропаганде бодипозитива. Напомним, что Body positivity – социальное течение, основанное на идее позитивного отношения к телу и внешности, своим и окружающих. Подписчицы добавили, что звезда "забила на внешний вид и поддалась современным трендам ленивых людей".
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