Адвокат матери Числова обвинила племянницу артиста в мошенничестве с наследством

Незадолго до смерти Александр Числов завещал своей племяннице Светлане Андриановой квартиру в Москве. Актер пошел на это, так как не имел прямых наследников. Позже артист, измученный тяжелыми обстоятельствами, и вовсе продал родственнице квадратные метры.
Когда Числов умер, его мать заявила, что имеет право на эту недвижимость. Этот факт пожилая женщина вместе с адвокатом Майей Сандлер пыталась доказать в суде, но тщетно. Якобы Светлана обманула дядю.
В беседе с журналистами юрист рассказала, что племянница купила квартиру у актера за 4,5 миллиона рублей, хотя ее стоимость оценивается в 6,2 миллиона. Однако до сих пор неясно, как происходила передача денежных средств. В качестве доказательства есть лишь расписка, в которой стоит подпись Числова: "Получил".
Также, по словам Сандлер, никто не видел акта приемки-передачи недвижимости. Еще любопытно, что Светлана спустя некоторое время после покупки квартиры выставила ее на продажу. Племянница актера просит восемь миллионов рублей.
Юрист считает, что сделка, которую оформила Адрианова, не является грамотной. Мол, Светлана наверняка предполагала, что за пьющего актера никто не заступится, поэтому обманула его.
Напомним, Александр Числов умер 29 августа 2019-го. Он прожил 54 года. После смерти выяснилось, что у актера был ВИЧ.
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