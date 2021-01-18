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Отметившая 99-летие американская актриса поделилась секретом долгой жизни

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Известной американской актрисе Бетти Уайт накануне исполнилось 99 лет. В интервью американским журналистам звезда комедий поделилась своим секретом долголетия.

Уайт пояснила, что дожить до столь почтенного возраста ей помогли позитивные взгляды на жизнь. Артистка рекомендует всем обращать больше внимания приятным и положительным моментам и меньше – негативным. Кроме того, актриса советует не относиться к себе слишком серьезно и не лгать самим себе, передаёт телеканал "360".

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Автор: 18 января 2021, 11:09 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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