Отметившая 99-летие американская актриса поделилась секретом долгой жизни

Известной американской актрисе Бетти Уайт накануне исполнилось 99 лет. В интервью американским журналистам звезда комедий поделилась своим секретом долголетия.
Уайт пояснила, что дожить до столь почтенного возраста ей помогли позитивные взгляды на жизнь. Артистка рекомендует всем обращать больше внимания приятным и положительным моментам и меньше – негативным. Кроме того, актриса советует не относиться к себе слишком серьезно и не лгать самим себе, передаёт телеканал "360".
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Поломана психика
Почему показывают по телевидению Бари Алибасова и его женщин?
А вы страдаете авторитаризмом?
Сын поддерживает Навального
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
мужчины красят ногти
Сергей