Уберите эту мерзость: вдове стало плохо с сердцем от вида безобразного памятника Яаку Йоале

Эстонский советский эстрадный певец Яак Йоала – один из самых популярных артистов в СССР 1980-х. Его суперхит "Я тебя рисую" до сих пор перепевают молодые артисты. Поэтому все поклонники с волнением ждали открытия 31 декабря в парке на улице Пости в Вильянди – родном городе Йолы – памятника знаменитому исполнителю. Но оказалось, что это праздник со слезами на глазах.



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