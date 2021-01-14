Уберите эту мерзость: вдове стало плохо с сердцем от вида безобразного памятника Яаку Йоале

Когда вдова певца Майра Йоала увидела новый монумент, то ей, как говорят очевидцы, стало плохо с сердцем. От ужаса и шока она не могла вымолвить ни слова, едва не отправившись на тот свет вслед за мужем.
А когда женщину привели в чувства, она обратилась к властям города с требованием до 18 января убрать эту мерзость с улицы и не порочить память о муже. Вдова сообщила, что эскиз, на который она дала свое согласие, не соответствует окончательному результату. К тому же она не давала согласия на разглашение личных данных Яака Йоала на памятнике, окруженном цветными мигающими огнями. Ей показалось неуместным использование несовместимых материалов и цветов: сусальное золото, серебро, бронзовое лицо на сероватом столбе, который в свою очередь покоится на коричневой основе.
Жители города поддержали вдову и создали петицию с требованием убрать безобразный памятник с глаз долой.
После этого скандала было решено снести эту позорную скульптуру Яаку Йоале. Мэр города Мадис Тимпсон заявил, что правительство Вильянди примет решение о демонтаже статуи в понедельник.
Стоит заметить, что скульптор Мати Кармина, который всегда славился нестандартным взглядом на искусство, получил за работу 50 тысяч евро. Кто теперь будет возмещать городу эту сумму, пока вопрос.
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