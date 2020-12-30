Позороще: открытие нелепого памятника Яаку Йоле обернулось страшным скандалом

31 декабря в парке на улице Пости в Вильянди – родном городе Йолы – откроют памятник знаменитому уроженцу. Правда, его установка обернулась громким скандалом.
Скульптор Мати Кармина всегда славился нестандартным взглядом на искусство – делал детскую коляска с гранатами вместо погремушек и качели на грубых цепочках, предлагала проржавевший унитаз в качестве стула для дома и кресло из противокорабельных морских мин...
На сей раз он получил от эстонских властей 50 тысяч евро на памятник Йоле. Уже на стадии утверждения эскиза против установки изваяния резко выступил Союз скульпторов Эстонии. Потом более пятисот жителей Вильянди присоединились к народной инициативе о прекращении строительства памятника. И иначе как "Позорищем" этот монумент они не называют. Из белой колонны торчат голова и руки певца. Что это символизирует – одному скульптору известно...
Напомним, в начале декабря похожий скандал разразился в Нововоронеже после установки памятника Аленке по случаю 250-летия села Новая Аленовка. Скульптору Алексею Дорошенкову пришлось извиняться, а страшный монумент, который люди метко окрестили "жертва коронавируса", пришлось спешно демонтировать. Хотя эта Аленка – образец вкуса и стиля по сравнению с дрянью, которую поставили благодарные эстонцы Яаку Йоале...
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