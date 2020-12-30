Позороще: открытие нелепого памятника Яаку Йоле обернулось страшным скандалом

Яак Йоала, Тынис Мяги и Анне Вески – имена этих звезд эстонской эстрады знал весь Советский Союз. Они были практически ровесниками. Но вот судьба сложилась по-разному. Анне здравствует по сей день, много выступает, часто приезжает в Россию. Тынис в нашей стране после распада СССР выступал только четыре раза – сегодня он ушел в тень. А вот Яак в 2014 году ушел из жизни.



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