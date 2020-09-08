Дочь Пригожина перенесла серьезную операцию

Наследница Иосифа Пригожина легко перенесла вмешательство. Перед уходом домой 21-летняя Елизавета получила от врачей необходимые инструкции.

Как рассказал продюсер в своем инстаграм-аккаунте, девушке скорректировали зрение в одной из столичных офтальмологических клиник. Теперь оно – стопроцентное.

По словам шоумена, вся его семья уже на протяжении многих лет "ремонтирует" свои глаза у проверенных специалистов. Теперь настала и очередь наследницы. Музыкант не стал уточнять, какие манипуляции производили с глазами дочери. Известно лишь то, что Лиза нормально перенесла оперативное вмешательство. Об этом девушка сама сообщила на камеру.

В ролике, опубликованном Иосифом Пригожиным, его дочь подтверждает, что операция прошла благополучно. Однако выглядит утомленной, слушая инструкции врача. Пользователи соцсети пожелали девушке здоровья и завалили продюсера вопросами о самой клинике и специалистах.

Отметим, что продюсер, помимо биологических отпрысков, много лет воспитывал и детей своей супруги, певицы Валерии. Недавно в звездной семье произошло важное событие – свадьба одного из сыновей исполнительницы. 21-летний Арсений Шульгин и его возлюбленная оформили официальные отношения около месяца назад, но торжество отложили до более подходящего момента.

Во время праздничного банкета Иосиф Пригожин признался, что его распирает от гордости, ведь он смог стать для него самым близким и родным человеком. Продюсер воспитывал пасынка с пятилетнего возраста.