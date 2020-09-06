В дочки годится: Джонни Депп запал на молоденькую актрису

После болезненного расставания с коллегой Эмбер Херд о личной жизни Джонни Деппа почти ничего не было слышно. Теперь же в Сети обсуждают роман 57-летнего артиста с 33-летней актрисой и моделью Софи Германн.



Джонни Деппа видели с Софи Германн. Пара якобы отправилась в один из лондонских отелей, где их и застали очевидцы. Поговаривают, что инициатором знакомства стала девушка. Сообщается, что она оставила звезде записку с номером телефона, когда тот выступал на сцене.

Комментариев представителей актеров у прессы нет. Ранее же ходили разговоры об отношениях Джонни Деппа с русской танцовщицей.

К слову, бывшие супруги никак не могут остановиться и мирно решить конфликт. Несколько месяцев подряд Джонни Депп и Эмбер Херд критикуют друг друга в суде. Из-за того, что каждый намерен выиграть дело, они раскрывают шокирующие подробности совместной жизни. Недавно ответный удар актеру прилетел от Эмбер.

Как писали "Дни.ру", ао словам актрисы, Джонни Депп пытался написать ее имя мочой по всему дому. На ее сторону встал консьерж дома, где проживала пара. Но через некоторое время он изменил свое решение, заявив, что в апартаментах звезд не было следов мочи. Он добавил, что Эмбер провоцировала Джонни. Актриса часто вызывала супруга на скандал, находясь в алкогольном опьянении. Артист не отрицал, что иногда выпивает вместе с избранницей.

Напомним, на одном из судебных заседаний поднимался вопрос о том, что в этой паре не только Джонни Депп применял физическую силу. Актер уверен: Херд обязана понести наказание за то, что однажды чуть не отсекла ему палец на руке. Их близкие друзья отмечают, что супруги друг друга стоят.

