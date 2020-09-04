Брачный договор и измены: что мешает свадьбе Должанского из "Дома-2"

Должанский и Богданова уже собирались играть свадьбу, но отношения дали трещину. Из-за разногласий невеста покинула проект "Дом-2"

Невеста звезды шоу "Дом-2" Николая Должанского Катя Богданова считает, что им не нужен брачный договор. Жених с ней не согласен. Недавно пара подала заявление в загс и начала готовиться к свадьбе. Однако торжество откладывается из-за ссоры влюбленных. Катя затаила обиду на Должанского и покинула "Дом-2".

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Причиной конфликта стало то, что Коля требует от Кати составления брачного договора, хотя, по словам девушки, делить им нечего. Также она не хочет менять фамилию, что тоже обижает парня.

"Я не хочу быть Должанской. Мне важно остаться Богдановой, ведь у меня уже сложилась своя история", – приводит слова Екатерины Starhit.

Но и это еще не все. Оказывается, мужчина грезит о пышной свадьбе. Невесте это совсем не нужно. Ей достаточно, чтобы все было сделано со вкусом.

Вскрылись и еще одна скандальная деталь. Выяснилось, что Николай изменял своей невесте, да еще и не раз. Теперь у пары есть время побыть отдельно друг от друга, чтобы все осознать.

"Изменял мне с другими участницами реалити – Юлей Жуковой, Селеной Майер, Олесей Москалевой", – добавила Богданова.

Ранее стало известно, что и Екатерина не подарок, так что они стоят друг друга. Будучи в отношениях с Николаем, она закрутила роман с участником группы Multiverse Владимиром Пташником.