"Даже не узнала": Пригожин с волосами на голове вызвал удивление

Иосиф Пригожин
любит ностальгировать в своем "Инстаграм" и часто публикует архивные фото с
коллегами и друзьями. На этот раз он показал снимок, на котором он стоит,
приобняв Лолиту Милявскую с букетом цветов.
Продюсер похвастался многолетней дружбой с Лолитой и назвал сделанное фото "уникальным". "Как молоды мы были", – подписал он кадр и отметил, как давно коллеги знают друг друга.
Подписчики
сошлись во мнении, что оба стали гораздо красивее и привлекательнее с
возрастом. А кто-то, что не помнит Пригожина с волосами на голове.
"Еще с волосами"; "Я вас с волосами на голове даже не узнала"; "Как молоды мы были, с волосиками ходили", – написали фанаты.
Ранее Пригожин публиковал в своем микроблоге архивные кадры с Вахтангом Кикабидзе. С ним продюсер проработал восемь лет. Но самое интересное было то, что на фото с Кикабидзе Иосифу Пригожину всего 25 лет. Многие звездные коллеги музыканта признали, что сейчас 51-летний продюсер выглядит не хуже.
Иосиф признался, что в последнее время его "накрывает", когда он вспоминает те времена. Он отметил, что это был один из самых счастливых периодов в его жизни.
Отметим, у Иосифа Пригожина и Лолиты Милявской долгие и очень теплые профессиональные отношения. Коллеги всегда поддерживают друг друга. Недавно продюсер защитил певицу от грубых нападок со стороны композитора Юрия Лозы, упрекнувшего ее за чересчур большие гонорары.
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