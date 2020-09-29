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Шоу-бизнес
Обнажена и связана веревкой: дочь Брюса Уиллиса показала БДСМ-фото

Обнажена и связана веревкой: дочь Брюса Уиллиса показала БДСМ-фото

Брюс Уиллис. Фото: erless Brooklyn AdMedia/www.globallookpress.com
Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса Румер снялась в откровенной фотосессии. Впрочем, она умеет удивлять. На этот раз съемка оказалась с тематикой БДСМ.
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Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур поразила поклонников смелыми фото. 32-летняя актриса Румер Уиллис позировала обнаженной и связанной. Кадры девушка опубликовала в своем "Инстаграм".

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На одном из снимков Румер стоит на коленях. Она обнажена и связана веревкой. На ней – лишь ботфорты из мягкого материала. Женщина смотрит вниз. На втором фото она предстала с хлыстом в руках и в обтягивающем латексном боди.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие отметили грацию, красоту и смелость молодой актрисы. Кто-то подметил ее схожесть с матерью. Кое-кто назвал ее "плохой девчонкой". Стоит отметить, что большинство комментариев оставляли мужчины, ведь сессия была сделана "не для них", как написала Румер.

Девушка отметила, что фотосессия посвящается правам женщин на самовыражение. В тексте актриса отметила, как важно быть независимым от рамок и чьих-то навязанных стереотипов, не бояться выражения своей сексуальности и свободы.

Румер Уиллис – старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса. Она пошла по стопам родителей и стала строить актерскую карьеру. Девушка снялась в картинах "Однажды в Голливуде", "Заложник", "Мир будущего" и других.

Автор: 29 сентября 2020, 20:29 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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