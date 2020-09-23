Стюардесса выдрала Жигунову зуб: Удалила нижнюю шестерку

В личном блоге Сергей Жигунов сообщил, что накануне во время полета ему удалили зуб. Как оказалось, бортпроводница раньше работала стоматологом.

Как отметил артист, прямо во время перелета у него случился приступ острой боли. Видимо, лекарства уже не помогали, поэтому актер решился на отчаянный шаг. Стюардесса по имени Кира, которая была на рейсе, предложила свою помощь. За плечами у девушки медицинский институт, причем стоматологический профиль – вот так удача!

В итоге бортпроводница провела процедуру прямо на борту самолета. "Удалила нижнюю шестерку", – написал Сергей Жигунов в личном блоге. Также он заявил, что после оказания медпомощи чувствует себя нормально. Артист выразил благодарность всему экипажу самолета.

Подписчики тут же задались вопросом, а как Кира смогла удалить актеру зуб? Неужели девушка возит с собой инструменты? Однако Сергей Жигунов не стал отвечать на любопытство поклонников.

"Ого, первый раз слышу, что в самолете могут зубы удалить, респект стюардессе (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Бывших" стоматологов не бывает!", "Это шутка? Шестерку тем более нижнюю так просто в военно-полевых условиях не удалишь", "Да ладно. Респект ей!!! А вам выздоровления", – написали в комментариях.