Понаровская заговорила после слухов о тяжелой болезни

Ирина Понаровская высказалась о своем здоровье. Певица решила расставить все точки над "i" после того, как в прессе появилась информация о том, что она отменила концерты из-за серьезного недуга.

Звезда сделала заявление в своем инстаграм-аккаунте. Ранее она сказала, что самое главное сейчас – здоровье. Из этого некоторые СМИ и поклонники сделали вывод, что артистка больна. К тому же, знаменитость объявила о переносе больших выступлений на следующий год.

К счастью, слухи не нашли подтверждения. 67-летняя Ирина Понаровская сообщила, что у нее все в порядке со здоровьем. А концерты она отменила из-за пандемии коронавируса. Так что делать паузу в карьере исполнительница не намерена. "В этом году я порадую свою любимую публику замечательными телевизионными эфирами", – пообещала певица.

Напомним, недавно Ирина Понаровская показала точеную фигуру в экстравагантном наряде небесного цвета. Идеальной форме артистки позавидовали многие пользователи Сети. Поддерживать стройность звезде помогает отказ от вредной пищи. Кроме того, она регулярно тренируется в спортзале.

Осенью 2010-го исполнительница вместе с сыном Энтони и его женой уехала в Норвегию, а потом в Эстонию. В 2018-м она вернулась в родной Санкт-Петербург. Сейчас звезда активно ведет свой "Инстаграм" и постоянно восхищает фанатов безупречным стилем.

Как писали "Дни.ру", петь Ирина Понаровская начала в начале 70-х, а уже в конце 80-х стала звездой отечественной эстрады. В 1989-м дом моды Chanel объявил артистку "Мисс Шанель Советского Союза".

