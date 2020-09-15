"Статуэточка": 67-летняя Ирина Понаровская восхитила точеной фигурой

Ирину Понаровскую называют иконой стиля. Она всегда сдержанна, холодна и правильна во всем. В ее жизни, как и в ее "Инстаграм", не к чему придраться. На этот раз певица восхитила фанатов безупречным стилем. прочитано 615 раз Певица Ирина Понаровская похвасталась осиной талией в своей соцсети. На фото она предстала в голубом платье геометрического покроя, туго перетянутом поясом на талии. Подписчики пришли в восторг. Артистка восхитила фанатов безупречным стилем. ПО ТЕМЕ Понаровская стала жертвой сумасшедшего фаната "Статуэточка"; "Икона стиля"; "Божественна, как всегда!" – написали в комментариях ошеломленные фолловеры. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Понаровская (@irinaponarovskaya) 14 Сен 2020 в 1:22 PDT В этом году Ирине Понаровской исполнилось 67 лет. Петь она начала в начале 70-х, а уже в конце 80-х стала звездой отечественной эстрады. В 1989-м дом моды Chanel объявил Ирину Понаровскую "Мисс Шанель Советского Союза".

Осенью 2010-го исполнительница хита "Рябиновые бусы" вместе с сыном Энтони и его женой уехала в Норвегию, а потом в Эстонию. В 2018-м она вернулась в родной Санкт-Петербург. Сейчас звезда активно ведет свой "Инстаграм" и постоянно восхищает фанатов безупречным стилем. Она рассказала, что очередные фото сделаны для новой программы, которая выйдет уже на этой неделе.

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