Соседи не узнали оставшуюся без волос Понаровскую

Ирина Понаровская была очень востребованной певицей. Поклонники любили ее не только за песни, но и за стиль. Однако в какой-то момент артистка вдруг пропала со всех радаров. Певец Александр Богданович, оказавшийся соседом Ирины Понаровской, объяснил, почему она ушла в тень.
Оказывается, артисты сошлись на почве любви к собакам. Оба выгуливали своих четвероногих питомцев в одно и то же время. "Во время этих наших прогулок Ира мне часто говорила, что уже не хочет петь, ей не нужно внимание зрителей", – сообщил Богданович.
К тому же, по его словам, негативную роль сыграла трагедия – смерть матери. После потери самого близкого человека Ирина Понаровская впала в депрессию. Вытащили ее из этого состояния, как сообщил Богданович, друзья и близкие. Подруги настаивали на том, чтобы она вернулась на сцену.
"Молодец Андрей Малахов, который сделал про нее программу, а Оксана Пушкина помогла ей получить звание заслуженной артистки России в прошлом году", – отметил Богданович. Он упомянул и о том, что перед возвращением Ирина Понаровская решила сменить имидж. Она теперь носит короткую стрижку. "С короткими волосами ее, бывает, даже соседи не узнают. Думают, что какой-то мальчик прошел", – сообщил Богданович.
Не успела Ирина Понаровская прийти в себя после смерти матери, как ее сразила новая беда – весной 2019 года умерла певица Юлия Началова. Понаровская была с ней близко знакома, считалась даже ее наставницей. Они вместе гастролировали, выступали.
Понаровская была настолько потрясена смертью молодой Началовой, которой не было и 40 лет, что была не в состоянии прийти к ней на похороны. "Она говорила: "Если я там появлюсь, то сама умру!" – вспомнил Богданович.
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