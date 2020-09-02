Подлецы жестоко избили 67-летнего Шлыкова в собственном доме

Инцидент произошел в Москве с народным артистом России Юрием Шлыковым. Актер поплатился за сделанное замечание.

Нападение произошло в подъезде, где проживает знаменитость. Юрий Шлыков рассказал, что ходил гулять с собакой. Вернувшись, он обнаружил, что у его дома стоит машина, а из нее грузят вещи, в самом же подъезде – грязь.

"Я попросил убрать потом, на что услышал ответ (матом – прим. ред.). Сказал, что живу здесь и вам нельзя так разговаривать. На что получил еще более жесткий ответ и удар по лицу", – поделился артист. Юрий Шлыков утверждает, что негодяи схватили его за шею сзади, опустили на землю и стали бить ногами. Спасла от больших побоев звезду вмешавшаяся в ссору соседка.

Артист пояснил, что с физической точки зрения чувствует себя нормально, но ему тяжело в моральном плане. Позже на место происшествия приехали сотрудники полиции. По предварительным данным, у Юрия Шлыкова произошел конфликт с двумя грузчиками. В данный момент стражи порядка опрашивают участников инцидента.

Юрий Шлыков – актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, профессор. Заслуженный артист России, народный артист России. Он известен зрителю по фильмам "Анна Каренина", "И дольше века длится день", "Чем люди живы", "Кулаги и партнеры", "Журов" и другим.

