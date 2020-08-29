Стали известны подробности жизни загадочной блондинки из "Блестящих"

Многочисленная аудитория Надежды Ручки сразу и не признала ее сногсшибательную коллегу. Оказалось, что Полина Иодис дебютировала на заре нулевых, когда группа "Блестящие" только набирала популярность.
Блондинка работала вместе с Ольгой Орловой и Жанной Фриске. Правда, ее музыкальная карьера продлилась недолго.
Можно по пальцам пересчитать успешных певиц, которые оставили слушателей на пике своей популярности. Известно, что Полина пела в составе "Блестящих" несколько лет. После этого девушка искала свое предназначение в различных отраслях.
Иодис пробовала силы в архитектуре и окончила институт "Свободных Искусств и Наук". Полина не расставалась с творческим направлением. Несмотря на постоянную работу, девушке не хватало движения и экстрима.
Тогда экс-участница "Блестящих" занялась серфингом. Но и этот порыв продлился недолго. Полина захотела вернуть былую популярность и предприняла попытку стать телеведущей.
Страсть к путешествиям не позволила девушке долгое время оставаться на суше и сниматься в программе. Спустя год Полина Иодис отправилась колесить по миру и создала собственный ювелирный бренд.
В 2013 году впервые Free Mind Jewelry открылся на территории Бали. Так и начался успешный бизнес-проект бывшей певицы.
Стоит отметить, что девушка не бросала занятия серфингом и даже стала чемпионкой России. Постоянное желание двигаться вверх позволило Полине посмотреть мир и в очередной раз убедиться, что "пляжный" образ жизни ей подходит намного больше, чем городской.
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