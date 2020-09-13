"Икона": Успенская кокетливо оседлала кушетку

Певица продемонстрировала эротичный образ на камеру. Любовь Успенская заинтриговала поклонников обнаженными бедрами.

Звезда российской эстрады любит радовать фанатов экстравагантными образами. Недавно она поделилась в инстаграм-канале снимками на кушетке. Для съемок Любовь Успенская надела черное платье в пайетках. Его фасон достаточно откровенный: глубокое декольте слегка обнажило грудь звезды, а длина платья едва прикрыла интимные места 66-летней инстадивы. В дополнение к наряду певица украсила себя бижутерией, а на ноги надела замшевые ботфорты, подчеркивающие стройность фигуры.



На одном из снимков исполнительница шансона скрестила ноги, оголила бедра и сбросила с кушетки мягкую игрушку. В кадре певица расположила руки так, чтобы был заметен ее аккуратный розовый маникюр. На другом фото эффектная дама решила поиграть прядью волос и элегантно вытянула шею.



Фанаты звезды оставили для нее впечатляющие комментарии. "Икона", "Вы секси!", "Роскошь!!! Наша красавица!!!", – написали поклонники Любови Успенской. Однако нашлись и те, кто посчитал пикантный образ певицы не подходящим для ее возраста. "Жалко, а была красивою. Не надо не уважительно относиться к старости. Природу надо уважать.", "Вульгарная баба", "Для старой бабуле норм", – выразились Пользователи Сети.



Напомним, что хейтеры активно критикуют певицу, которая стремится выглядеть молодо и сексуально. Любовь Успенская не обращает внимания на злые комментарии и продолжает делиться пикантными фотографиями.