Популярная певица откровенно о жизни с ДЦП: Врачи говорили, что я скоро умру

Жизнь восходящей рок-звезды Софьи Бугеры могла закончиться, даже не начавшись. При рождении ей поставили диагноз "детский церебральный паралич". Но несмотря на прогнозы врачей, певица в прямом смысле встала на ноги.



Первые годы жизни для Софьи Бугеры выдались весьма сложными. Ее мама искала помощи у множества специалистов. Зачастую они лишь прописывали препараты, которые женщина отказывалась давать дочери. Она опасалась, что таблетки негативно повлияют на здоровье малышки с ДЦП.

Девочка не могла крепко стоять на ногах: шаталась, хромала, падала. Печальная картина не внушала врачам уверенности. "Не хотели ставить меня на учет, говоря, что в этом нет необходимости, потому что я все равно скоро умру", – рассказала Софья корреспонденту "Дни.ру".

В детском саду и школе многие смеялись и издевались над Бугерой, которая выделялась среди сверстников. Чувствовать себя увереннее девочка начала благодаря занятиям с мануальным терапевтом. Процесс реабилитации положительно повлиял на здоровье Софьи.

"Летом мы ездили в Москву к врачу на тренировку, растяжку, правку костей с дико сложными для меня упражнениями. И так на месяц-полтора шесть лет подряд", – вспоминает Бугера.

Несколько лет назад Софья, забросив тренировки с мануальщиком, не на шутку испугалась за свое здоровье: появилась боль в тазобедренных мышцах. Когда терпеть было уже невозможно, она позвонила маме. Женщина вновь повела дочь к врачу, к которому обращались ранее.

"Он мне помог. Не стал ругаться, что меня не было так долго. После первого приема я пошла нормально. Потом, конечно, был период спортивной реабилитации", – рассказала певица.

Насмешки ровесников и многочисленные поездки по врачам привели к тому, что Софья стала закрытой, одинокой. Своими переживаниями она делится в песнях. "В моем случае, конечно, надо просто много работать над собой, как физически, так и психологически, потому что все проблемы в голове. Наверное, поэтому у меня все песни о принятии себя", – размышляет Бугера.

Правда, 3 сентября Софья представит дебютный клип на трек "Бабочка в банке", который был презентован еще в марте. В нем певица расскажет совершенно о другом.

Название песни "Бабочка в Банке" очень значимое для артистки. "Это такая ассоциация с ловушкой, замкнутым кругом. Мне кажется, что у каждого в жизни бывают моменты, когда кажется, что выхода нет и тьма обступает со всех сторон. Клип о том, что из любой жизненной ситуации можно найти выход", – анонсировала девушка.