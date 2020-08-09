"Уральские пельмени" остались без гастролей на юге страны

Ксения Корнева ответила на вопрос подписчицы в личном блоге "Инстаграм" и рассказала о сложившейся ситуации. Девушка хотела уточнить, почему по всей стране ослабляют карантинные меры, в то время как "Уральские пельмени" все никак не начнут выступать.
Юмористка шоу объяснила, что даже на юге страны, куда сейчас активно приезжают толпы туристов, были запрещены гастроли. "Уральские пельмени" не могут дать концерт без официального разрешения.
Более того, Ксения Корнева напомнила своим поклонникам, что артисты шоу переживают весьма тяжелые времена. Комедианты уже около полугода сидят без концертов и пытаются сохранить последние сбережения.
"Как же не хватает наших зрителей, песен, смеха из зала, обмена энергией и вот таких ребятишек, для которых обняться – это уже большое счастье. Хочу скорее так же сидеть на сцене и радовать", – откровенно заявила юмористка.
Напомним, что последний концерт "Уральских пельменей" прошел в начале марта. Участники шоу жаловались на правительство, которое никаким образом не поддерживало людей с творческой профессией.
Один из участников команды Роман Постовалов не так давно отмечал, если выступления не начнутся в ближайшее время, то он будет вынужден пойти работать на завод.
Конечно же, все участники шоу остались без приличного заработка. Многие из них не имеют дополнительного дохода, поэтому сейчас вынуждены искать другую работу.
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