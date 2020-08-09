Захарова вспомнила о потере волос: Как я рыдала

В 18 лет рыжеволосой Елене поставили ультиматум: или красишься в черный цвет или роль японки в кино сыграет другая. Желание Захаровой участвовать в фильме "Приют комедиантов" было так велико, что она согласилась на изменение внешности.
Рыжий пигмент, который содержат волосы актрисы от природы, не выводился сразу, поэтому начинающая звезда сделала 4 окрашивания, чтобы добиться черной шевелюры. Состав краски был очень вредным для волос девушки, поэтому они подверглись настоящему испытанию.
Через некоторое время в Щукинском училище ей предъявили неутешительное условие: "А куда пропал наш рыжий жеребенок? Немедленно в парикмахерскую, а то отчислю". Захарова была вынуждена осветлять волосы, а затем краситься в рыжий. Результат оказался плачевный – копна волос поредела наполовину. "Как я рыдала, когда смотрела на свои старые фотографии, где у меня были шикарные кудри…", – призналась актриса.
Сейчас звезда трепетно ухаживает за волосами. "Уверена, что красивые длинные локоны украшают женщину, делают ее невероятно сексуальной", – заявила Елена. Артистка сообщила, что теперь для роста и красоты волос использует специальные средства, лечебные шампуни, масла, а также посещает салонные процедуры.
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