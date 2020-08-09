Дакота рассказала о борьбе со страшным диагнозом

Поп-дива получила положительный результат теста на коронавирус 3 августа. Тест показал наличие заболевания только с третьего раза. Сейчас звезда находится в полной изоляции. Девушка старается много спать и отдыхать.
"По состоянию довольно сносно, но болезнь, конечно, ощущается. Обоняние так и не вернулось, слабость и бошка дурная, легкий кашель, температура 37.2/37.5 пока выше не поднималась. Но эта – самая мерзкая", – написала певица в микроблоге.
Чтобы выйти на путь выздоровления, Дакота расспросила знакомых, которые переболели вирусом, о том, как они лечились. Артистка принимает не только традиционные медикаменты, но и народные средства, и даже использует традиционную индийскую медицину – аюрведу.
Фолловеры посоветовали звезде интересные для просмотра фильмы и порекомендовали свои способы восстановления здоровья. Подписчики пожелали Рите скорейшего избавления от вируса и попросили быть осторожнее.
Певица поблагодарила фанатов за цветы, открытки и видео, которые они ей присылают. Она отметила, что поддержка поклонников помогает ей выздоравливать.
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