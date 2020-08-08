Жена показала снимки с онкобольным Юдашкиным

Впервые после долгого перерыва супруга модельера Марина опубликовала в соцсети фото с Валентином Юдашкиным. Звездная пара отдыхает в Плесе.

Жена дизайнера дала понять поклонникам Валентина Юдашкина, что поводов для беспокойства нет. Семья вместе с друзьями уехала в древний русский город, где собирается посетить святые места и достопримечательности.

Марина и Валентин Юдашкины уже побывали в Костроме, где катались на теплоходе и побывали в Свято-Троицкиом Ипатьевском монастыре. На снимках онкобольной модельер выглядит прекрасно. Судя по широкой улыбке, он счастлив хорошей компании и времяпровождению.

Отметим, в последнее время поклонники стали переживать за здоровье Валентина Юдашкина. Ведь знаменитый дизайнер стал все реже появляться на публике и на фото в "Инстаграм".

Напомним, кутюрье страдает от онкологии. Рак пищевода модельеру диагностировали в 2016 году. С тех пор жена Марина поддерживает мужа в борьбе со страшным заболеванием. К слову, она в свое время помогла ему создать свой модный дом, которым сегодня и руководит.

Как писали "Дни.ру", у пары в 1990 году родилась дочь Галина. Девушка замужем за бизнесменом Петром Максаковым. У Валентина Юдашкина подрастают двое внуков – Анатолий и Аркадий.