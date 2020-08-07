Озвучена дата допроса Ефремова по уголовному делу

Судья Пресненского суда Москвы сообщила, что допрос Михаила Ефремова состоится 11 августа. Потерпевшая сторона также должна явиться на заседание.
Судопроизводство по резонансному уголовному делу идет полным ходом. Многие считают, что происходящее больше напоминает постановочное шоу, чем расследование тяжкого преступления.
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