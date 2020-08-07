Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Озвучена дата допроса Ефремова по уголовному делу

Продолжение: Адвокат Ефремова рассказал о ночных муках актера
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Судья Пресненского суда Москвы сообщила, что допрос Михаила Ефремова состоится 11 августа. Потерпевшая сторона также должна явиться на заседание.

Судопроизводство по резонансному уголовному делу идет полным ходом. Многие считают, что происходящее больше напоминает постановочное шоу, чем расследование тяжкого преступления.

Автор: 7 августа 2020, 13:42 Источник: RT ✓ Надежный источник

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