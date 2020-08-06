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"Это курам на смех!": на отношениях Бабкиной с Гором поставили крест

Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкальный критик Сергей Соседов порассуждал о парах российского шоу-бизнеса. Он уверен, что счастливыми можно назвать от силы два-три союза.
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Сергей Соседов отметил, что до конца не понимает, действительно ли звездные супруги счастливы или просто за много лет привыкли друг к другу. В пример он привел самые известные любовные тандемы.

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Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Союз Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным он назвал смешным. "Там все клоунада", – заявил критик. "Бабкина с Гором? Это курам на смех!" – вынес еще один вердикт Соседов.

Разнес он и личную жизнь Лолиты Милявской. Критик констатировал, что певица без конца меняет мужей. Также досталось Ирине Аллегровой и ее последнему супругу Игорю Капусте. "Ужас один! Нет в шоу-бизнесе счастливых", – резюмировал Сергей Соседов.

Надежда Бабкина и Евгений Гор. Фото: Alena Kalita/Russian Look/www.globallookpress.com

В противовес музыкальный критик привел пару Софии Ротару с мужем Анатолием Евдокименко. Он отметил, что эта пара казалась гармоничной, но у них, по мнению Соседова, был скорее творческий союз.

Отметим, в последнее время 70-летняя Надежда Бабкина выглядит прекрасно. Поклонники отмечают, что певица заметно посвежела и помолодела. Некоторые упрекают звезду в злоупотреблении уколами красоты и пластикой. Как писали "Дни.ру", Надежда Бабкина переболела коронавирусом. Врачи едва спасли артистку.

Автор: 6 августа 2020, 13:48 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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