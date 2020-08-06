"Это курам на смех!": на отношениях Бабкиной с Гором поставили крест

Музыкальный критик Сергей Соседов порассуждал о парах российского шоу-бизнеса. Он уверен, что счастливыми можно назвать от силы два-три союза.

Сергей Соседов отметил, что до конца не понимает, действительно ли звездные супруги счастливы или просто за много лет привыкли друг к другу. В пример он привел самые известные любовные тандемы.

Союз Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным он назвал смешным. "Там все клоунада", – заявил критик. "Бабкина с Гором? Это курам на смех!" – вынес еще один вердикт Соседов.

Разнес он и личную жизнь Лолиты Милявской. Критик констатировал, что певица без конца меняет мужей. Также досталось Ирине Аллегровой и ее последнему супругу Игорю Капусте. "Ужас один! Нет в шоу-бизнесе счастливых", – резюмировал Сергей Соседов.

В противовес музыкальный критик привел пару Софии Ротару с мужем Анатолием Евдокименко. Он отметил, что эта пара казалась гармоничной, но у них, по мнению Соседова, был скорее творческий союз.

Отметим, в последнее время 70-летняя Надежда Бабкина выглядит прекрасно. Поклонники отмечают, что певица заметно посвежела и помолодела. Некоторые упрекают звезду в злоупотреблении уколами красоты и пластикой. Как писали "Дни.ру", Надежда Бабкина переболела коронавирусом. Врачи едва спасли артистку.