Стала известна реакция Ефремова на предложение выпить

В СМИ появилась информация о случае, произошедшем с Михаилом Ефремовым возле здания суда. Журналист выкрикнул вопрос: "Вы хотите выпить?" Несмотря на то, что актер в ответ не произнес ни слова, реакция от него все же последовала, передает "Царьград". По словам очевидцев, он буквально испепелил взглядом любопытствующего репортера.
Популярные темы форума
Лиона = отморозок
ПТУ
Любимые фрукты
Толстые мужики это дно
Кто из российских звезд достоин уважения ?
Говорит во мне мало страсти
Гордон бросил молодуху
Пластика как у Пугачевой
Я не люблю людей
Хочу познакомиться с упитанным мужчиной