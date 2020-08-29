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"Уральские пельмени" разорили Сергея Нетиевского

"Уральские пельмени". Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько лет подряд новое руководство юмористического шоу "Уральские пельмени" пыталось вернуть внушительную сумму. Выяснилось, что бывший продюсер легендарного проекта долгое время скрывал настоящий доход от своих коллег.
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Директор шоу "Уральские пельмени" Евгений Орлов сообщил, что коллективу удалось выиграть суд и взыскать с Сергея Нетиевского 870 тысяч рублей. Правда, эта сумма вовсе не похожа на ту, что экс-продюсер заработал благодаря коллективной работе участников комедийного проекта.

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По словам Орлова, Нетиевский еще в 2009 году начал присваивать себе гонорары юмористов. Команда "Уральских пельменей" уже смогла вернуть законные пять миллионов рублей. Причем директор на этом останавливаться не собирается.

Евгений уверен, что бывший участник "Уральских пельменей" победить в судебном споре никак не мог. Нетиевский был обречен с самого начала.

Директор юмористической программы уверен, что экс-продюсер специально затягивает судебный процесс. Дело в том, что все счета компаний Сергея арестованы.

Артист на грани банкротства. Вполне логично, что Нетиевский всеми силами пытается сохранить свои сбережения и не остаться у разбитого корыта.

Сейчас экс-продюсер наносит ответный удар. Теперь он считает деньги Евгения Орлова. Нетиевский подметил, что действующий директор "Уральских пельменей" вывел 73 старых программы коллектива.

Сергей уверен, что Евгений создал компанию, которая продала контент каналу СТС. Согласно подсчетам Нетиевского, директор заработал на сделке свыше 400 миллионов рублей. Правда, никто из участников "Уральских пельменей" так и не увидел этих гонораров.

Автор: 29 августа 2020, 11:21 Источник: Teleprogramma ✓ Надежный источник

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