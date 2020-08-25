Сафронов раскрыл правду о романе с Захаровой

На фотографии живописец нежно целует в щеку директора департамента информации и печати российского Министерства иностранных дел. Поклонники предположили, что у политика и художника страстный роман.
В беседе с журналистами Никас Сафронов рассказал правду об отношениях с Марией Захаровой. По словам знаменитости, они давние друзья. Звезда вспомнила и обстоятельства, при которых они познакомились.
Это было много лет назад в швейцарском посольстве в Москве. Художника пригласили на сигарный вечер и там представили Марию. По словам Никаса, подруга обожает сигары, поэтому они часто встречаются на домашних вечеринках. Художник даже специально хранит ее любимые – их доставляют прямиком из Доминиканы.
Также живописец заявил, что каждый раз открывает для себя представительницу министерства с новой стороны. По словам знаменитости, Мария очень тонкая, творческая и эрудированная. Художник считает ее хорошим другом, который всегда придет на помощь.
Сафронов отметил, что часто обращается к Захаровой за советом, когда собирается за границу. Также она помогает с разъяснением законов той или иной страны, где художник планирует устроить выставку своих работ.
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Не люблю жену
Кто отравил Навального?
Анна Семинович никак не может выйти замуж
Асмус- стремная порноактриса
Лондонский автобус
Можно или нужно? Вот в чем вопрос!
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Дочь выросла потаскухой
Хочу переехать