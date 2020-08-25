Сафронов раскрыл правду о романе с Захаровой

Несколько дней назад в личном профиле Марии Захаровой в "Инстаграм" появился снимок с Никасом Сафроновым. Представительница МИД России отметила, что в тот вечер они с художником неоднократно нарушали "режим с гигиеной".

прочитано 923 раза