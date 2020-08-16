Никас Сафронов тратит неприличные суммы на еду

Художник рассказал, куда спускает свое состояние. Никас Сафронов заявил, что тратит большие суммы на скромные нужды.



Мужчина признался, что не копит деньги и привык расходовать заработок сразу. Деньги он считает не тысячами, а миллионами. "Могу потратить в месяц миллион, два, пять", – сообщил Никас Сафронов.



Художник рассказал о скромных потребностях, на удовлетворение которых уходят его гигантские доходы. "Мне надо для жизни немногое: кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И на этом, пожалуй, все", – выразился Никас.

Кроме того, Никас Сафронов жертвует внушительные суммы на благотворительность и помогает деньгами родственникам. Весной в разгар пандемии он подарил больнице аппарат ИВЛ, сделал защитные маски с принтом своих картин, раздал их сотрудникам детских клиник и перечислил средства в фонд помощи.

В июне мужчина приобрел Porsche Cayenne Turbo S за 15 миллионов рублей. Стоимость иномарки нисколько не смутила его.

По словам художника, он зарабатывает хорошие деньги на путешествиях по миру, демонстрируя свое творчество. Однако никого из своих сотрудников из-за коронавируса он не уволил, знаменитость поддерживает команду финансово. Никас Сафронов уверен, что всегда сможет заработать на искусстве.



