"У тебя две любви – к самому себе и деньгам": любовница плюнула в глаза адвокату Добровинскому

В очередном выпуске программы Первого канала "Эксклюзив" появится бывшая любовница знаменитого адвоката и мать его ребенка Любовь Богуславская. У них был общий бизнес и отношения, в результате которых появилась дочь Полина.
"Мы встречались, много раз он делал предложение, много раз он забирал свое слово обратно", – плачет Богуславская. Любовь родила ему дочь, к которой он подал иск в суд. Теперь любовница уверяет, что всему виной – жадность Добровинского: "Он подал на Полину в суд о вселении в нашу квартиру, поскольку ребенок является ее собственником!"
Интересно, что родной сын Саша встал на сторону Добровинского и пошел войной на собственную мать. "У него две любви – к самому себе и к деньгам", – говорит об Александре Добровинском бывшая возлюбленная.
Напомним, что Александр Добровинский специализируется на судебных делах с участием звезд. Среди его клиентов – Юлия Барановская, Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова, Ксения Бородина. Адвокатская практика приносит Добровинскому неплохой доход – он постоянно хвастается именным кабриолетом за 20 миллионов и портфелем за 200 тысяч.
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