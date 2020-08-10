"У тебя две любви – к самому себе и деньгам": любовница плюнула в глаза адвокату Добровинскому

Имя эпатажного адвоката Александра Добровинского появляется в новостях каждый день. Он выступает представителем семьи Сергея Захарова, погибшего по вине актера Михаила Ефремова, и то и дело появляется в Пресненском суде столицы. Однако все идет к тому, что скоро в суде будет слушаться дело самого Добровинского...

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