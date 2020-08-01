Хаматова о чудовищной ситуации в "Современнике" после ухода Гармаша

Чулпан Хаматова публично высказалась о неожиданном уходе Гармаша из театра. По словам актрисы, в его решении нет ничего катастрофического или ужасающего. Хаматова уверена, теперь в "Современнике" начнется эра другого актера.

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