Хаматова о чудовищной ситуации в "Современнике" после ухода Гармаша

Российская артистка посетовала, что Сергей Гармаш даже не попытался принять нового художественного руководителя театра – Виктора Рыжакова. По словам Чулпан Хаматовой, мужчина не успел показать себя из-за временного закрытия "Современника".
Актриса добавила, что Сергей Гармаш волен самостоятельно выбирать свою судьбу, именно поэтому вся труппа и заядлые театралы должны принять его решение.
"Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания", – заявила Хаматова.
Чулпан уверена, если человек как художник не может согласиться с другим художником – значит, он выбирает другой путь. Многие коллеги Сергея Леонидовича негативно отреагировали на публичное заявление Хаматовой. Для Александра Хованского и Дмитрия Смолева решение Гармаша стало настоящим ударом.
Заслуженные артисты России поддержали Сергея Леонидовича. Хованский и Смолев отметили, что Сергей Гармаш долго вынашивал идею ухода из "Современника", но продолжал надеяться на построение разумной политики новым руководством театра.
Остается только гадать, вернется ли Сергей Гармаш в театральную труппу или отправится в свободное плаванье и станет независимым артистом. Сам же актер пока не разглашает дальнейших планов.
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