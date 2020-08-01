Это чудовищно: народ оторопел от неожиданного решения Гармаша

Накануне Сергей Гармаш публично заявил о том, что покидает стены родного театра. Артист признался, что это решение далось ему тяжело, однако "чудовищная ситуация" в "Современнике" подтолкнула его к этому шагу.

Сергей Леонидович посетовал, что "кабинет" бывшего художественного руководителя театра – Галины Волчек распался. Актер все еще не может смириться с тем, что "Современником" были выпущены диалоги, посвященные юбилею Победы. По словам Гармаша, подобные выступления можно считать кощунством и провокацией.

ПО ТЕМЕ Стало известно об уходе Сергея Гармаша

Ситуация вышла из-под контроля, когда Сергей Гармаш публично высказался о положении театра и добавил, что больше не может находиться в подобном месте. Решение актера стало настоящим ударом для его коллег и заядлых театралов.

Александр Хованский и Дмитрий Смолев назвали уход Гармаша "катастрофой". По их мнению, Сергей Леонидович был "кирпичом" для театра.

"Это чудовищно и неожиданно. Это трагедия для меня и катастрофа для театра. Это шок", – возмутился Хованский.

Откровенное письмо Сергея Гармаша было опубликовано на просторах "Фейсбука". В нем артист и уточнил подробности своего решения, назвав ситуацию внутри труппы чудовищной. Актер несколько лет подряд старался изменить положение театра и ввести новую политику управления.

Напомним, что Сергей Леонидович более 36 лет играл в стенах "Современника" и был неотъемлемой частью творческой семьи театра.