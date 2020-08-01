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Это чудовищно: народ оторопел от неожиданного решения Гармаша

Это чудовищно: народ оторопел от неожиданного решения Гармаша

Сергей Гармаш. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне Сергей Гармаш публично заявил о том, что покидает стены родного театра. Артист признался, что это решение далось ему тяжело, однако "чудовищная ситуация" в "Современнике" подтолкнула его к этому шагу.
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Сергей Леонидович посетовал, что "кабинет" бывшего художественного руководителя театра – Галины Волчек распался. Актер все еще не может смириться с тем, что "Современником" были выпущены диалоги, посвященные юбилею Победы. По словам Гармаша, подобные выступления можно считать кощунством и провокацией.

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Стало известно об уходе Сергея Гармаша

Ситуация вышла из-под контроля, когда Сергей Гармаш публично высказался о положении театра и добавил, что больше не может находиться в подобном месте. Решение актера стало настоящим ударом для его коллег и заядлых театралов.

Александр Хованский и Дмитрий Смолев назвали уход Гармаша "катастрофой". По их мнению, Сергей Леонидович был "кирпичом" для театра.

"Это чудовищно и неожиданно. Это трагедия для меня и катастрофа для театра. Это шок", – возмутился Хованский.

Откровенное письмо Сергея Гармаша было опубликовано на просторах "Фейсбука". В нем артист и уточнил подробности своего решения, назвав ситуацию внутри труппы чудовищной. Актер несколько лет подряд старался изменить положение театра и ввести новую политику управления.

Напомним, что Сергей Леонидович более 36 лет играл в стенах "Современника" и был неотъемлемой частью творческой семьи театра.

Автор: 1 августа 2020, 11:50 Источник: РБК ✓ Надежный источник
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Трудоголик Гармаш резко изменился

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