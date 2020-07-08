"Я боялась не оргий и пьянок": почему Лолита запретила дочери ехать на дачу с подружками

Еве, единственной дочери певицы Лолиты, осенью исполнится 22 года. О том, как девочка с бабушкой переживали в Киеве пандемию коронавируса, певица рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

Наследница певицы окончила второй курс филологического факультета престижного Варшавского университета. "Сегодня у нее последний экзамен, – рассказала Лолита. – Правда, результатов пока не знаю, но уверена, что все хорошо. Ведь на прошлых экзаменах Ева получала по 90 из 100 возможных баллов".

У девочки к языкам есть явная склонность – она говорит на русском, украинском, польском, английском и немецком. "Я сама больше или на матерном объясняюсь, а если приходится где-то на английском, то с ошибками", – смеется певица. Хотя, если говорить серьезно, она умеет читать и на украинском, и на болгарском. И когда надо ознакомиться с какими-то документами, предпочитает делать это на языке оригинала.

Лето для 21-летней дочери Лолиты и 77-летней матери певицы выдалось тяжелым. "Я запретила им выходить на улицу из-за эпидемии, – пояснила исполнительница. – Поэтому мама полтора месяца дышала воздухом на балконе, там же поставили компьютер и для онлайн занятий Евы. Правда, несколько раз она выбиралась в университет, но с соблюдением всем норм безопасности в строго определенное для нее там время. Подружки звали ее на дачу, но туда я ей не позволила ехать.

"Боялась не оргий или пьянок, а именно за безопасность в плане коронавируса".

Летом Ева времени зря не теряла – читала книги на иностранных языках, смотрела фильмы без перевода. Словом, много занималась. "Такая усидчивость у Евы была не всегда, но моя мама очень серьезно ею занималась, а потом сама дочка повзрослела и поняла, как важно иметь качественное образование, которое сможет прокормить", – пояснила Лолита.

Единственное, что ее огорчает в сегодняшней ситуации – невозможность встречи с родными. "Обычно в это время мама с Евой уже улетали на отдых в Болгарию, ездила туда и я, теперь же границы закрыты, – вздыхает Лолита. – Но даже если и откроют их к осени, все равно в Киев меня не пустят – я, кажется, до сих пор в "черном списке" на Украине".