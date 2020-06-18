Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Шоу-бизнес

"С трудом нахожу слова": Лолите после случившегося тяжело говорить

Лолита. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жизнь постепенно входит в привычное русло. После почти трех месяцев сидения дома люди возвращаются к обычным делам. О том, как провела время на самоизоляции Лолита, она рассказал по телефону корреспонденту "Дни.ру".
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Лолита, многие артисты жалуются, что вышли из привычной формы – мол, появились лишние килограммы и стали малы концертные платья. Как Вы себя в эти месяцы ограничивали? Запирали ли холодильник?

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

А я не ограничивала! В день могла "уговорить" две порции мороженого, блин с маслом и сметаной, макароны. Потом, спустя пару суток, вдруг с трудом заставляла себя съесть немного овощей или фруктов. Просто я научилась слушать свой организм и любить его. Потому что если не любить, то будешь без конца выискивать у себя на теле лишнюю жиринку. Считаю, что лучше поесть, чем зарабатывать стресс голодовкой.

Неужто и за весом не следили?

Да у меня и весов в доме нет! В последний раз пользовалась ими, когда дочь Ева была маленькая и плохо ела – ее взвешивала. Слава богу, у меня самой нет паранойи, чтобы взвешиваться, как некоторые, до и после утреннего стула, а потом паниковать. Следила же за формой просто – периодически влезала в старые джинсы и платья. Если они нормально сходились, значит, поводов для беспокойства не было.

Где Вы все это время самоизолировались?

В московской квартире. На дачу в Подмосковье так и не выбралась – просто боялась, что там в случае чего не получу нормальной медицинской помощи. В Болгарию по понятным причинам тоже не поехать. Но там у меня стоят камеры – я режиме реального времени слежу за происходящим. Знаю, например, что сосед кормит собаку, что сделал мне там ремонт во дворе. А еще знаю, что в саду в этом году большой урожай черешни, гранатов, смородины.

Что полезного за месяцы карантина сделать успели ?

По работе – записала две песни, начала дистанционно снимать клип на композицию "Кислород" – это очень долгий процесс, потому что все в 3D, освоила Zoom (платформа для организации аудио– и видеоконференций – Прим. ред.). Для красоты – сделала небольшую пластическую операцию на глазах, которые у артистов всегда страдают из-за грима. Для души – тренировала мозг, много читала, смотрела классные сериалы, например, "Мылодрама". А вот пребывание в прямых эфирах сократила до минимума. Потом что слишком их было много у коллег, а я не хотела засорять еще и собой Интернет-пространство. Вообще, в эти месяцы я стала очень мало говорить. Ловлю себя на мысли, что с трудом нахожу слова, чтобы выразить мысль, больше думаю перед тем, что-то сказать. Надеюсь, это временно.

Автор: 18 июня 2020, 18:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Зачем следить? Скоро наберет и опять под нож и вакуум.
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