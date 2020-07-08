"Миронов тебя никогда не любил!": Егоровой влепили смачную пощечину

В конце 90-х годов артистка выпустила скандальную книгу "Андрей Миронов и я", раскрыв правду о взаимоотношениях с коллегой. Татьяна Егорова заявила, что много лет была тайной женой знаменитости.
Откровения актрисы высмеял Владимир Долинский. В эфире программы "Пусть говорят" телеведущий сказал, что в этой книге много выдуманного. На самом деле Миронов никогда не любил приятельницу.
"Он приходил к тебе, когда ему было одиноко и пусто на душе", – влепил он пощечину актрисе. Егорова попыталась возразить Долинскому, однако тот продолжил настаивать на своей правоте, сообщает StarHit.
Миронов и Егорова познакомились в 1966-м году в Латвии. Актриса должна была заменить заболевшую коллегу в спектакле "Над пропастью во ржи", где одну из ролей исполнял Андрей. Между ними закрутился роман.
Татьяна несколько раз беременела от возлюбленного, но так и не смогла подарить ему наследников. Артисты были все время заняты работой. Кроме того, Миронов был болен психически и физически.
После смерти актера Егорова сблизилась с его матерью. Родительница часто звонила Татьяне и просила привезти ей продукты. "Я навещала ее до последних дней", – поделилась литератор.
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