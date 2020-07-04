Вдова Евгения Осина оказалась мошенницей

Несколько лет подряд бывшая пассия Евгения Осина пытается доказать свое право на владение имуществом известного музыканта. Елена Скорнякова борется за то, чтобы ее несовершеннолетнюю дочь признали прямой наследницей певца. В процессе долгого разбирательства были выяснены занимательные факты из жизни вдовы Осина.

Несмотря на все старания последний возлюбленной Евгения Осина, суд уже который раз встает на сторону экс-супруги музыканта Натальи Черемисиной и их общей дочери – 18-летней Агнии Осиной. С таким решением не согласна другая сторона разбирательства – бывшая сожительница певца. Девушка уверена, что ее иск должен быть удовлетворен.

Ситуация повторилась: Чертановский районный суд, куда поступил повторный иск Скорняковой с требованием признать ее родную дочь полноправной наследницей Евгения Осина, постановил оставить заявление без рассмотрения. Такое решение абсолютно не устроило как бывшую возлюбленную музыканта, так и ее адвоката.

Стоит отметить, что девушку не предупреждают о дате и времени слушания, рассматривая дело в отсутствие вдовы Евгения Осина. Из-за такого несправедливого отношения адвокат Елены даже не успел предоставить какие-либо доказательства.

Адвокат бывшей возлюбленной музыканта уверен, что у них есть всевозможные фотографии и переписки несовершеннолетней девочки с музыкантом, подтверждающие теплые семейные отношения Анастасии с ее отцом – Евгением Осиным.

"Евгений называл Настю своей дочерью, вкладывал в нее силы и деньги, чтобы она стала не только хорошим человеком, но и певицей. С Агнией же музыкант общался меньше, ведь родная наследница не хотела его видеть!", – заверил юрист.

Напомним, если вдове Евгения Осина все же удастся выиграть суд, то она сможет получить только малую часть наследства. Сама же Скорнякова утверждает, что эти деньги ей нужны для образования дочери. Девочке необходима финансовая поддержка для продолжения обучения в музыкальном училище.

При жизни Осин вкладывал в Анастасию свои доходы, организовывал ей концерты, покупал музыкальные инструменты, платил за уроки – каждым своим действием показывал, что эта девочка не только его протеже, но и родная дочь.