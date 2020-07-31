Бабкина после тяжелой болезни появилась на двух колесах

В своем инстаграм-аккаунте артистка похвасталась двухколесным "другом". 70-летняя Надежда Бабкина записала видео, показав презент от телеведущего.
Исполнительница рассказала, что уже опробовала самокат, прокатившись по дорожкам на своем участке в Подмосковном поселке. Также она дала понять, что полностью оправилась от тяжелой болезни и теперь полна сил, сообщает "Экспресс газета".
Напомним, весной Надежда Бабкина серьезно заболела – у певицы развилась двусторонняя пневмония на фоне коронавируса. В итоге звезда около трех недель пролежала в реанимации. Знаменитость находилась на грани жизни и смерти.
Как писали "Дни.ру", недавно певица вернулась из Крыма, куда ездила отдыхать с семьей. Там она поправила здоровье и насладилась морем и солнцем. Делясь впечатлениями, Надежда Бабкина отметила, что это был потрясающий отдых.
Отметим, в последнее время россияне часто обсуждают внешность Надежды Бабкиной. Певица заметно помолодела и посвежела. Многие считают, что артистка переусердствовала с пластикой и косметическими процедурами. В частности, музыкальный критик Сергей Соседов полагает, что звезда эстрады не раз ложилась под нож хирурга.
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