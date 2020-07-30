"А вот это моя гордость!": 52-летний ведущий снял штаны перед ошарашенным парнем

Известный журналист Павел Лобков оказался в центре скандала. Его юный коллега стал рассказывать о сексуальных домогательствах. Подоспели и другие, которых Лобков якобы тоже хотел затащить в койку.

Откровения мужчин о 52-летнем Павле Лобкове шокируют. "Он внимательно посмотрел на меня и вдруг спросил вкрадчиво: "А ты любишь групповухи?" – вспомнил один свою бытность студентом. – Стоял спиной. Потом Павел резко повернулся в мою сторону и гордо изрек: "А вот это моя гордость!" Штаны были спущены. Я чудом уговорил его выпустить меня".

А вот что рассказал журналист Александр Скрыльников: "Он лез ко мне целоваться, трогал мои руки, говоря, что я накачанный, и пытался переубедить меня в моей же ориентации. Я никогда не забуду его мокрые губы на моей щеке".

Следом подтянулись и другие "жертвы" Лобкова. "Павел Альбертович подходит практически к каждому парню, трогает, лезет ниже пояса", "Он начал меня обнимать, залез руками под кофту, начал трогать соски и шептать мне на ухо непристойности, пытаясь поцеловать. Это было отвратительно. Пришлось вырываться", – разоткровенничались встречавшиеся с журналистом парни.

Бог ведает, врут эти молодые люди или нет, но Лобков своих увлечений не скрывал ни во времена работы на НТВ, ни в период сотрудничества с "Дождем". Мол, женщины его не волнуют, а вот молодые крепкие парни – очень даже.

Свою гомосексуальность, как пишет журнал "Откровения звезд", Павел осознал еще подростком. "Я иду на пляж – там какой-то юноша, – описал журналист первое приключение. – Зашли в недострой, там и совершили сладостный процесс".