Шифрин оправдал совратившего школьницу товарища: Никак не могу представить

Накануне в Москве задержали бодибилдера и модель Александра Крупнова, которого подозревают в связи с 15-летней школьницей. Знакомые встали на защиту репутации спортсмена. Среди высказавшихся отметился и Ефим Шифрин.

Как удалось установить следствию, 33-летний фитнес-тренер познакомился в интернете с девушкой, которая также занималась легкой атлетикой и пробовала силы в тренерской работе. Все началось с невинной переписки и затем переросло во встречи, которых было минимум три. Заявление в полицию написали родители девочки.

Александр Крупнов известен работой с некоторыми звездами, в частности, он помогал в тренажерном зале певцу Стасу Костюшкину. Видимо, в том же спортивном центре занимается и Ефим Шифрин. В личном блоге артист высказался по поводу ситуации.

Как отметил юморист, он шапочно знаком с Сашей, и тот никогда не напоминал растлителя. "Никак не могу представить его насильником", – говорит звезда "Аншлага". При этом комик добавил, что всегда на стороне закона, хоть тот бывает и суров.

Также Ефим Шифрин провел аналогию со своими родственниками. Артист рассказал, что прадед Мойше-Лейб женился в возрасте 15 лет, а прабабке было тогда и того меньше. В комментариях юмориста слегка осадили, отметив, что все меняется. "А еще было время, когда евреям звезду на одежду пришивали. Так что, тоже надо возродить забытые обычаи?" – уточнил один из подписчиков.