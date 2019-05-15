Шифрина заклевали после публичного признания

Известный юморист не понимает причины обрушившегося на него негатива. Ефим Шифрин пожаловался на травлю в Сети.

Артист дал интервью известному блогеру и журналисту Юрию Дудю. Ефим Шифрин рассказал о нелегкой судьбе своего репрессированного отца.

"Даже за Люсю я не огребал в беспокойные годы своей юности столько, сколько дерьма огреб в безмятежные дни своей зрелости за Дудя", - написал комик в личном Instagram-аккаунте. "Люсей" Шифрин назвал один из своих номеров, принесший ему известность.

Подписчики поддержали юмориста: "По моему скромному мнению, этот выпуск лучший у Дудя. А Ваша точка зрения на те события, Ваши воспоминания, высказанные в фильме, очень важны и для нас, зрителей, и для фильма в целом. Большое спасибо Вам!!", "Все вы по делу сказали и искренне самое главное!!!😉", "Пошли они к чертям собачьим или прямиком к сталину в преисподнюю... я очень жадно смотрела именно фрагменты с вами. Хоть и знала в основном историю вашей семьи (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Напомним, что артист отметился в фильме Юрия Дудя "Колыма. Родина нашего страха". Картина описывает жизнь в сталинских лагерях. Ефим Шифрин рассказал, что его отец провел на Колыме несколько десятков лет.

"Скромный бухгалтер, не состоявший ни в одной партии. В семье из десяти человек был старшим, работал с утра до ночи. 19 августа 1938 года постучали, а он читал "Боги жаждут" Анатоля Франца по слепому стечению обстоятельств. Все началось в эту ночь. Статья 58. Шпионаж в пользу Польши. Он и слова по-польски не знал", – сказал Ефим Шифрин.