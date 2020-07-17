"Я стал забывать о жизни": Нагиев удивил поклонников откровенным заявлением

Сериал "Нагиев на карантине" расскажет зрителям о новой жизни их любимого актера. Теперь шоумен попадет совершенно в другие условия. Он перестраивает свой график, ведь последние 10 лет Дмитрий Нагиев работает круглосуточно.
Из-за коронавируса ведущий выпал из привычного ритма жизни и оказался один на один со своими внутренними переживаниями. Удивительно, но теперь Дмитрий занимается домашними делами: регулярно поливает комнатные растения, сажает картошку, готовит.
Персонаж Нагиева так сильно устает от заточения в квартире, что решается на крайние меры. Шоумен переодевается в форму курьера, чтобы попасть на закрытый корпоратив и прикоснуться к нормальной жизни.
Дмитрий Нагиев признался, что ему тяжело играть подобного персонажа. Актер добавил, что мир искусства – это мир иллюзий, которые мы не можем воплотить в жизни.
"Я вдруг понял, что в последнее время крутился как белка в колесе и стал забывать о самой жизни. А она гораздо интереснее и красочнее всего, что я делаю в кадре", – откровенно заявил артист.
По словам Дмитрия, он пересмотрел свои взгляды на жизнь после участия в съемках сериала. Теперь Нагиев лишний раз подумает, надо ли ему куда-то бежать. Он отказывается от многих мероприятий, чтобы спокойно посидеть дома или прогуляться в соседнем парке.
Во второй кинокартине – "Любовь в нерабочие дни" герои дружно справляются со всеми трудностями. Сценаристы придумали интересную сюжетную линию. В тот момент, когда на экране одни предприниматели пытаются преодолеть инерцию банка и семейный кризис, другие будущие молодожены озабочены проведением свадьбы в условиях карантина.
Популярные темы форума
Убили кошку редкой породы и очень дорогую
В России преподают в 3 классе такое? Книга о детском сексуальном образовании в школах Европы.
Я беременна мне 16
Закат
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
Когда уже поздно рожать?
У России есть будущее?
Кто по мне случал?
Кто талантливее?
Стоит ли мстить?