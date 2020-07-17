"Я стал забывать о жизни": Нагиев удивил поклонников откровенным заявлением

Бушующая пандемия коронавируса не смогла пройти незаметно. Вот и творчество Дмитрия Нагиева накрыло "карантинной волной" и заставило подстроиться под современные реалии. В начале августа состоится премьера нового сериала "Любовь в нерабочие недели". Чуть позже стартует первый сезон комедийного шоу "Нагиев на карантине". Ни одна кинолента не обойдется без участия Дмитрия Нагиева.

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