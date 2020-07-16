Беременная модель Victoria’s Secret похвасталась огромным животом

25-летняя Джиджи Хадид пообщалась с поклонниками. Супермодель показала, как выглядит сейчас, в ожидании первенца.

Звезда ждет ребенка от музыканта Зейна Малика. После объявления о своем интересном положении девушка решила не привлекать к себе излишнего внимания и ушла в тень.

Поклонники Джиджи Хадид встревожились тем, что модель слишком редко появляется в соцсетях и не демонстрирует животик. Интересуются они и состоянием своей любимицы.

И вот, после долгой паузы знаменитость решила все же приоткрыть завесу тайны. Она вышла на связь с фанатами в прямом эфире "Инстаграм". Джиджи Хадид пояснила, что во время беременности хочет отдохнуть от съемок и суеты.

Супермодель призналась, что сейчас просто расслабляется. Ведь теперь ей не нужно наряжаться и краситься. Показала она и свой уже довольно большой живот. При этом она призналась, что сейчас выглядит не очень привлекательно. Девушка сменила облегающие платья на свободную простую и удобную одежду.

Также Джиджи Хадид отметила, что не хвастается беременностью в социальных сетях, но ведет подробный дневник. Там она записывает каждое мгновение жизни в ожидании малыша.