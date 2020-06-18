Экс-супруга Джонни Деппа устроила секс втроем с Илоном Маском и известной супермоделью

В США продолжается судебный процесс против Эмбер Херд. Экс-супруг Джонни Депп обвиняет ее в клевете и требует компенсацию в размере 50 миллионов долларов. По его мнению, актриса солгала, когда заявила о насилии с его стороны. Обвинения, которые не имеют ничего общего с реальностью, стоили Деппу репутации.
Актер хочет доказать, что Эмбер сама проявляла агрессию. Якобы Херд избивала мужа, а также отрезала ему кончик пальца осколком бутылки. Теперь в деле появилась еще одна подробность: будучи замужней, актриса занималась сексом с Илоном Маском и Карой Делевинь одновременно.
Сосед актера Джош Дрю утверждает, что видел, как Илон Маск и Кара Делевинь приезжали в гости к Эмбер Херд и оставались на ночь. Этот визит запечатлели камеры видеонаблюдения.
Представитель руководителя компании Space X уже прокомментировал эту новость. Он назвал заявление Деппа чушью. Херд пока ничего не говорила насчет появившейся информации. Суд хочет, чтобы показания дала Делевинь.
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