"С возрастом я становлюсь только лучше": Алика Смехова поделилась советами для женщин

Все чаще персона Алики Смеховой вызывает массу обсуждений со стороны общественности. Кто-то предпочитает критиковать нестандартный образ жизни актрисы и заявлять, что она должна пересмотреть свои взгляды. А кто-то уверен, что Алика прекрасно справляется со всем, что ей преподносит судьба, и может спокойно поделиться стоящим советом или даже нравоучением.

Внешность Алики Смеховой тоже становится причиной множественных конфликтов и споров пользователей социальных сетей. Подписчицы актрисы не могут поверить, что представительница прекрасного пола не злоупотребляет изнуряющими диетами и уколами красоты. Сама же Алика готова разубедить кого угодно и в очередной раз доказать, что в любом возрасте можно выглядеть достойно и без хирургического вмешательства.

ПО ТЕМЕ Взрослый сын-рэпер стесняется родства с Аликой Смеховой

По словам Смеховой, она далеко не вегетерианка и никогда ею не была. Актриса уверена, что в суровом российском климате невозможно не есть мясо, так как в данном продукте содержаться микроэлементы, полезные для женщин. Алика на собственном примере показывает, что мясо может навредить фигуре только в огромном количестве. Артистка позволяет себе раз в неделю небольшой стейк из телятины или котлеты из индейки.

Стоит отметить, что Алика Смехова обозначали важность разгрузочных дней и заботы о своем организме подобным образом. Раз в год актриса проходит индивидуальную программу детоксикации и восстановления организма в специализированной клинике. Такой курс длится неделю или десять дней – это считается оптимальным временным промежутком для "очистки".

"Я не знаю, как у других получилось набрать вес, я, наоборот, за весь период карантина подтянулась. И вообще, я поняла, что с возрастом я становлюсь только лучше и интереснее", – заявила в одном из интервью ведущая.



Плюс ко всему, актриса напомнила свои поклонницам, что всегда нужно помнить о спорте и постоянно находиться в движении. Алика старается заниматься три раза в неделю функциональными тренировками, но из-за плотного графика Смеховой не всегда удается найти свободное время на тренажерный зал.