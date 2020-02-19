Взрослый сын-рэпер стесняется родства с Аликой Смеховой

Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи в разгаре. На сцене Зимнего театра состоялась премьера музыкально-драматического спектакля Эдуарда Боякова и Сергея Глазкова "Сочи. Некурортный роман" с участием актрис МХАТа имени Горького Ирины Линдт, Алисы Гребенщиковой и Алики Смеховой. Семь реальных женских судеб, семь пронзительных историй, семь драм... Перед третьим звонком со Смеховой в гримерной пообщался корреспондент "Дни.ру",

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