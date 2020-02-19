Взрослый сын-рэпер стесняется родства с Аликой Смеховой

У 51-летней Алики Смеховой есть два сына от разных мужей – 19-летний Артем и 12-летний Макар. Оба носят знаменитую фамилию знаменитых же матери и деда. Каково им живется с таким грузом ответственности?
"Артем учится в Экономическом университете имени Плеханова на факультете бизнеса и мировой экономики (налицо преемственность, ведь прадед парня Борис Моисеевич Смехов был доктором экономических наук, а прапрадед Моисей Яковлевич работал бухгалтером. – Прим. ред.) – рассказала Алика. – Также он пишет текст, записывает треки, готовит альбом, выступает как рэпер под ником OBRAZ. У него уже достаточно большая аудитория. Мне кажется, что именно в этом его увлечении продолжение нашей династии".
Впрочем, взрослый сын стесняется громкой фамилии. "Она ему очень мешает, для него родство со мной скорее минус, – призналась Смехова. – Рэпер должен был пацаном и делать все сам. В принципе, он это и делает".
"У моего младшего сына Макара тоже есть и слух, и голос, – заверила актриса. – Он занимается джиу-джитсу, а также любит читать стихи. Правда, у него начался переходный возраст, так что все только начинается. Для меня – уже во второй раз".
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Межрасовые отношения
Муж считает что детей надо наказывать
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Что сделает Эрнест с Собчак за провал шоу на первом?Уволит? Заберёт гонорар в три миллиона или отправит по суд?